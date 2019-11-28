2020大選剩下40多天，選情逐漸白熱化。前民進黨大老沈富雄就在臉書上預言：泛藍2020韓國瑜將大輸蔡英文200萬票！對此，許多網友紛紛譏諷，「沈老以往的預測從沒準過」、「井底之蛙！廉頗老矣！」、「天天作夢？」。

沈富雄過去在10月8日以11月18日都曾發布過選情預測，但在近來連日的「豪宅門」、「不分區之亂」、「共諜案」的影響下，藍營的選情每況愈下，國民黨的席次從48席跌到41席，韓國瑜的得票更從小輸蔡英文125萬益口氣跌到大輸200萬以上，沈富雄認為，未來民進黨將會狂奪63席(？)。

對此，許多網友紛紛譏諷，「沈老以往的預測從沒準過」、「井底之蛙！每次講話都是别人错，只有他說的才對，廉頗老矣！」、「沈真以為自己是個咖？這老綠男在電視節目上以老賣老立埸是深綠！言論偏頗」、「日子過太好，不接地氣的預測」、「這預估差異太大，純粹討拍搏版面」、「不知道收了多少？！」、「沈半仙又在開藥單了…」、「你的當選席次超過113席了！」。

(中時電子報)