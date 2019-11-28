香港理工大學包圍第12日，今早9時，警方組成的安全小組，進入理大蒐證並處理危險物品。安全小組人員包含包括警察爆炸品處理課、刑偵小隊、談判小隊，由警察公共關係科指揮，其他參與人員有消防、救護、社署、心理學家等。

理大副校長楊立偉帶領消防人員入校，他表示，解封理大必需先排除危險物品。而警方也再度重申，若遇留守者仍以醫療需求為優先考量，不會立即逮捕，並強調今日入校目的是處理危險物、汽油彈以及進行犯罪現場蒐證。

而雖然昨日已有理大副校長衛炳江率隊入校搜尋，不過並表示無發現留守者，但稍晚仍有校內蒙面留守者「現身」接受媒體採訪。該名自稱名為阿邦的蒙面留守者，昨日晚間接受訪問表示，目前校內仍有不到20人，並對警方及不信任，不該讓警方涉足校園，僅接受讓消防員處理危險物，並讓滯留者光明正大離開，更強調「我們沒做錯事，無理由要登記離開」

(中時 )