網友曝光民調電話真相。

2020總統大選選情激烈，國民黨總統候選人韓國瑜在民調上長期落後給總統蔡英文，眾韓粉一直很納悶，為何韓國瑜明明在造勢上氣勢完全不輸，民調卻可以輸快20%；而有一位網友曝光了民調電話內容，讓韓粉直呼：太離譜！

網友曝光的電話內容中，民調人員全程都在誘導民眾支持蔡英文，網友的媽媽接到的電話一開始竟不是詢問「支持蔡英文或是韓國瑜」，而是直接問「是否支持蔡英文？」讓網友的媽媽傻眼表示「蛤？我沒有要支持她。我支持韓國瑜。」這時候民調人員竟然還說「如果韓國瑜當選，可能台灣會被大陸統一」，讓網友媽媽忍不住吐糟「統一？十幾年前阿扁就說會被統一，過這麼多年也沒有啊！」而網友在一旁聽得氣到不行，直呼太扯了！

韓粉們看到文章都驚呼蔡英文的手段真噁心！表示「抄水錶沒關係，就把他全程錄影，並呼叫鄰居來助陣」、「上下交相賊」、「根本就不需要看這些無聊的民調，民調有準的話，當初賴神初選會被做掉嗎？明年111票投韓國瑜市長就對了」、「好噁心的爛民調！」

(中時電子報)