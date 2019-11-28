在美國總統川普表明中美貿易第一階段協議已處於「最後衝刺階段」之際，川普27日將美國國會支持香港示威者的「香港人權與民主法案」簽署為法律。

路透27日報導，美國國會參議院議員上周一致批准這項新法案，眾議院除一名議員外也全部支持該法案。該法案要求美國國務院至少每年審視香港是否保有足夠的自主權，讓美國有理由給予其有利的貿易條款，從而幫助香港保持世界金融中心的地位。該法案還威脅對違反人權的做法實施制裁。

川普還簽署國會通過的另一項法案。該法案禁止向香港警方出口包括催淚氣體、胡椒噴霧、橡膠子彈及電槍等裝備。

川普在聲明中指出，「我簽署這些法案是出於對習主席和香港人民的尊重。頒布這些法案是希望中國和香港的領導人與相關代表能夠友好地化解歧見，促進各方的長期和平及繁榮」。

中國方面已對這項法案表達強烈譴責，稱法案干涉中國內政，嚴重違反國際法。

(工商 )