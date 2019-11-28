香港首富、長和系創辦人李嘉誠最近幾年屢遭批評，6月初以來示威活動席捲香港期間更備受指責，李嘉誠以書面回覆外媒的提問時表示，對那些莫須有的指責，他已經習慣。對於「一國兩制」，李嘉誠發言人稱，總有意見分歧，但一路走來也還不錯。

路透27日報導，李嘉誠9月份時促請香港特區政府和示威者保持克制後，大陸中央政法委在一篇評論文章中指其「縱容犯罪」。此外，香港工聯會理事長吳秋北也在臉書（Facebook）貼文嘲諷。

李嘉誠表示，「在社交媒體的世界，有些人別有用心散播惡毒猜疑和假消息，破壞互信，此時此刻要不招風雨，確實不易」。

報導稱，大陸國家主席習近平在2017年訪港時，對香港商界及富商明確要求，要肩負社會責任，支持中央政府維持香港的社會穩定。當被問及李嘉誠認為習近平對香港富豪在維持社會穩定方面有何期望時，李嘉誠以自身的慈善活動作為回應。

「我設立的慈善基金會於1980年成立，大力支持教育、醫學研究和公益事業，當時已投入三分之一個人資產。基金會約80％的項目在大中華地區，捐款總額已逾260億港元，在這敏感時刻，我們不妨積極進取，勇於面對問題」。

針對大陸對香港日益加強的控制有什麼看法，李嘉誠的發言人稱，「對於『一國兩制』，總有意見分歧，但一路走來也還不錯。雙方須做實事，謀求制度創新，『一國兩制』不光是一項合併」。

(工商 )