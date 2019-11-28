男星高以翔於昨天(11/27)凌晨驚爆在錄製浙江衛視真人秀《追我吧》時猝死，消息確認後讓親友及粉絲震驚悲慟，連經紀公司老闆都痛哭直呼難以相信，目前他的家人及經紀公司人員已經飛抵寧波處理後事，然因遺體運送的航空相關規定繁瑣，因此有傳家屬考慮先火化再將骨灰帶回台灣，然有陸媒報導，稍早高以翔遺體已從醫院移出，太平間還有黑衣人嚴守，過程嚴禁，猜測可能對後事有別的安排。

高以翔後事處理，目前公司及家屬尚未給外界一個答案，然早前大陸方面媒體推測，他應該會在當地火化，再將骨灰帶回台灣，而據陸媒《搜狐》報導，高以翔接受急救的醫院太平間，門口有4、5名黑衣人把關嚴守，據悉他的遺體已經移出醫院，到了當地的殯儀館，接著交由台灣殯葬業處理，推測很可能接著要送到上海做防腐，若如此則可能不會在當地火化。

而據台灣內政部規定，遺體若要返台，須由大陸方面的禮儀社及台灣的報關行共同協助，遺體則需先在當地進行防腐並入殮，同時準備相關文件資料、當地醫院開立之死亡證明、亡者護照等，給台灣方面的航警局、疾管局及海關，並依靠專機或是裝載具備代碼「ALF」集裝設備的客機運回，費用及手續都相當可觀，因此才有可能先在當地火化再帶回的說法，然對於此事，高以翔的經紀公司目前還未做出確認回應。

(中時電子報)