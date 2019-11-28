大陸國務院港澳事務辦公室11月28日發表聲明，對美國總統川普將「香港人權與民主法案」簽署成法表示強烈譴責。

該聲明表示，當地時間11月27日，美方不顧中方的強烈反對，一意孤行，將「香港人權與民主法案」簽署成法。這是對中國內政赤裸裸的干涉，是對國際法和國際關係基本準則的嚴重踐踏。這部遭到包括香港同胞在內的全中國人民聲討的法案充斥着偏見和傲慢，以恐嚇和威脅的手法對待香港，公然爲反中亂港分子提供保護，用心險惡。事實證明，美方就是搞亂香港的最大黑手。

該聲明指出，中國政府維護國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移，貫徹「一國兩制」方針的決心堅定不移，反對任何外部勢力干涉香港事務的決心堅定不移。美方想借搞亂香港遏制中國發展，是枉費心機，打錯了算盤。

聲明稱，香港的前途和命運始終掌握在包括香港同胞在內的中國人民手中，沒有任何力量能夠阻擋中華民族實現偉大復興的步伐。

(旺報 )