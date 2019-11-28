藝人高以翔正值壯年、身體健康，沒心臟病史，為何會在激烈運動時突然倒下、心跳停止不治？胸腔重症醫師蘇一峰表示，背後的元兇很可能就是「空氣汙染」。他指出，當天晚上浙江寧波的PM2.5與PM10呈現橘、紅爆，PM2.5更高達100，在只有10度以下的氣溫激烈運動，加上前陣子感冒，心肺功能達到緊繃，需要大量氧氣，但吸的每一口空氣都有毒，吸越多、血液越發炎、形成血栓，導致心臟越缺血，併發心律不整，最後憾事發生。

蘇一峰指出，空汙不是慢性傷害，而是急性的。「新英格蘭雜誌NEJM」上的跨國研究結果指出， PM2.5上升10ug，死亡率增加0.68%，也就是說如果台北的PM2.5平均只有15，當跑到PM2.5平均95的國家旅遊時，他每天的死亡率會增加5.44%(8*0.68％=5.44％)。

蘇一峰說，很多人不看空氣品質，就算PM2.5紅紫爆也要出門跑步，「這樣子其實跟自殺差不多」！他解釋，髒空氣會穿過肺，進入血管，在血液中導致發炎反應，形成血栓，產生急性心臟問題。人一天的呼吸換氣量有1萬公升，尤其是有氧運動時，換氣量更是平時的10至20倍，而高以翔人又高，需要更多氧氣，吸進體內的懸浮微粒數量超乎想像。

(中時電子報)