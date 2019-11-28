香港理工大學遭圍城12天，香港警方、消防人員今早進入校園，搜尋處理危險品（如汽油彈）及處理罪案現場蒐證工作。

香港《明報》稱，警方表示，組成安全小組，包括警察爆炸品處理課、刑偵小隊、談判小隊，以及消防、救護、社署、心理學家等。若遇到留守者，安全小組有成員會與他們談話，重申警方會先考慮醫療方面，強調今日行動目的是處理危險品（如汽油彈）及處理罪案現場蒐證工作。

數十名便衣警及警察公共關係科人員進入理大校園，警察公共關係科警司高振邦稱以AG206課室作為警方今次行動的指揮中心。另有便衣警在A座平台，以手機拍攝裝滿懷疑汽油彈的手推車。

消防人員稱，派出危險品科及危害物質專隊，在理大教職員陪同下進入校園，評估情況，若有風險，會立即採取行動。

理大副校長（學生事務）楊立偉帶領一隊消防員入校，他表示，解封理大校園前需要先處理危險品；昨晚有自稱留守者現身理大，他再次呼籲留守者盡快離開校園。

(中時 )