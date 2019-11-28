笑口常開身體好，日本一項新研究發現，笑容不僅會對身體有益，也保護了心血管。和經常笑口常開的人相比，不笑的人早亡風險更高，不愛笑或可成為導致早亡和心血管事件的危險因素。

日本山形大學醫學院教授櫻田香及其研究小組進行了為期5.4年的流行病學研究，調查發笑頻率與心血管疾病的關聯性。受試者為1.7萬名40歲以上的中老年人，其中男性約7000人，女性約1萬人。

工作人員首先統計這些人的身體健康狀況、生活習慣、學歷、婚姻狀況、社會參與度等信息。再根據根據日常大笑（指發出聲音大笑）的頻率將其分為每周大笑1次以上（佔82.2%）、每月大笑1次以上（佔14.5%）和每月大笑不足1次（佔3.3%）三組。對比分析結果顯示，發笑頻率低的群體中男性、吸煙者、不運動者和糖尿病患者居多。

相較發笑頻率最高者，最不愛笑的人全因死亡率達到1.95倍，得到心血管疾病（患腦中風、心肌梗死、心絞痛等）的風險為1.62倍。

研究人員表示，不愛笑或可成為導致早亡和心血管事件的危險因素。

(中時電子報)