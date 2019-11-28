3年前男子湯景華到翁姓男子三重住家騎樓縱火，害死翁家6條人命，一、二審都將他判死，但遭最高法院撤銷，高等法院更一審於今天上午宣判，認定他惡性重大，有與世永遠隔絕之必要，再度判處死刑、褫奪公權終身，仍可上訴。

男子湯景華不滿多年前在小吃店和另名顧客翁祥智起衝突後，控告對方傷害卻以敗訴收場，竟根據判決書上記載的地址前往縱火，害死翁家6條人命。湯男不僅刑事部分因「已無教化可能」，一、二審遭判死刑，民事部分翁家請求2007萬5000元，全數判准。

2016年3月湯景華跑到三重家縱火釀城6死慘劇，檢警事後調查發現，縱火的湯景華在2014年4月晚間，和李姓友人到三重某餐廳用餐，由於湯把雨傘帶進店內，遭到江姓老闆勸阻，兩人發生糾紛，和女友去用餐的翁祥智見狀對湯景華表示：「夠了吧，不要再鬧」，引爆兩方衝突。

湯男事後提告，聲稱遭到江姓老闆及翁男聯手毆打，害他跌落樓梯受傷，檢方雖依傷害罪嫌起訴江、翁二人，但新北地院審理認為湯、李對衝突過程交代不清且說辭矛盾；另江男妻兒、翁男女友等人也證稱，江、翁二人並未動手打人，審結後判決江、翁無罪，加上湯景華未提上訴，判決確定。

湯景華對此懷恨在心，並根據判決書所記載的地址，先去加油站購買汽油，並於3月23日凌晨帶著汽油、報紙等，同時戴上黑色安全帽、白色口罩，穿著黑色雨衣刻意變裝前往翁家，為了避免犯案過程被錄下，他還擋住翁家騎樓的監視器，「三進三出」縱火燒毀翁家的透天厝，造成翁祥智父母及姊、叔、嫂、堂妹等6人死亡，僅翁祥智的表哥受傷獲救。

高院更審認為，湯男精神鑑定，認定他有就審能力，應該承擔完全的刑事責任，仍認定他惡性重大，無教化可能，有與世永遠隔絕之必要，仍將他判處死刑、褫奪公權終身。

(中時電子報)