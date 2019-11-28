蔡英文總統的博士論文有什麼問題？政大國關中心研究員嚴震生今天表示，他仔細看了國圖公布的蔡英文總統博士論文，發現444個錯字，而且美式英文、英式英文併用，因為這篇論文，學術界開始懷疑英國及倫敦政經學院授予博士學位有何公正性？

立法院教育及文化委員會今天召開「確立違反學術倫理案件客觀公正之處理原則公聽會」，由國民黨立委陳學聖主持，但民進黨卻抵制，因此公聽會中，只有質疑論文有問題立場的代表出席，沒有人為蔡英文總統辯護。

陳學聖表示，立法院委員會為特定議題開公聽會有前例，這次絕不是「私設刑堂」，之前也廣邀不同立場的學者專家出席，很遺憾在民進黨抵制下，支持蔡英文總統立場的人都未出席。他認為民進黨應該勇於參加，不要做「缺席的懦夫」。

政治大學副校長王文杰表示，政大在1984年12月8日檢具蔡英文的副教授資格審查履歷表、証件及博士論文等報教育部請予審查副教授資格，教育部在1986年1月15日發給蔡英文副教授證書。當時蔡英文的副教授資格是由教育部審查，政大沒有審查權。

嚴震生則說，他看了國圖公布的蔡英文總統博士論文兩次，第一次看出100多個錯字、第二次看出400多個，舉例來說，until寫成untill，而且美式英文、英式英文併用，大小寫不一致，格式也很混亂，左右對齊未從一而終。

「我指導的博士論文，2、30個錯字就讓我受不了，蔡英文總統的論文有400多個錯字，不知道是怎麼通過審查的。」嚴震生說，一本論文有400多個錯字，論文審查委員不可能不在意，因此他認為英文總統的論文很有問題。

台大名譽教授賀德芬說，根據他們的調查，蔡英文總統並沒有在1984年取得倫敦政經學院法學博士學位，蔡總統當年可能是「已完成論文，但未通過論文口試」的博士候選人而已。

教育部高教司長朱俊彰表示，蔡英文總統在政大任教升等的資料，依規定要保密。教育部當年依照程序審查蔡英文總統在政大升等副教授資格，予以通過，並核發證書。

(中時 )