5天前才因頭部直接撞上隊友肚子倒地送醫的塞爾提克主控肯巴沃克，28日隨即重返先發行列，更摘本季新高39分，外加6籃板、4助攻，塞爾提克也靠他的神奇火力秀，終場121比110擊退少了厄文壓陣的籃網，也讓籃網中止4連勝。

原本打算狂噓厄文的塞爾提克球迷，眼見厄文「詐傷」缺陣，甚至連波士頓都不敢來，只好在場上招貼「懦夫」海報嘲諷，可是塞爾提克上半場手感欠佳，只能一路處於苦追窘境，打完上半場，塞爾提克以57比63落後少了厄文的籃網。

幸好肯巴沃克第3節徹底爆發，搭配傑倫布朗、蒂斯等人火力支援，塞爾提克一舉超前比分，沃克的表現根本不像先前撞傷頸部倒地模樣，末節更把雙方差距擴大到兩位數以上，也讓籃網徹底放棄追趕，只能無奈接受中止4連勝的命運。

先前肯巴沃克撞上隊友歐賈耶的肚子，當場痛到倒地不起，只能用擔架抬出場外送醫，看來傷勢狀況相當不妙，沒想到他只花5天時間就告復出，甚至連腦震盪跡象都沒有，28日更整整先發打了31分鐘，只能說他的復原能力太強大了。

除了肯巴沃克神奇復出，布朗也替塞爾提克貢獻22分、10籃板，塔圖16分、9籃板及5助攻，蒂斯14分，史馬特10分、5助攻與4籃板；籃網則以坦普22分最高，喬哈里斯也拿21分，賈瑞特艾倫17分，丁維迪16分、11助攻。

(中時電子報)