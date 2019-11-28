選戰倒數，「王立強」自稱共諜案真相未明，民進黨團推出反滲透法草案，力拚在29日逕付二讀。國民黨立委王育敏整理民進黨上任3年多來修法軌跡，今天揭露民進黨早在2017年3月，就曾提出加入國會監督與人權保障機制的反滲透法草案，但2年多來不見任何立委、行政院的版本，直到爆發共諜案，才又提出法案炒作話題，一切都是政治算計。

王育敏指出，民進黨團於2017年3月9日提出「保防工作法」，因外界質疑是「人二復辟」後，就改推「反滲透法」，加入國會監督與人權保障機制，質問「2019年民進黨團是更進步還是退步，此次推出的反滲透法看不到人權保障，更不見國會監督機制，還變本加厲欲逕付二讀」。

王育敏痛斥，今天又惺惺作態開公聽會欲跟各界交代，但這些都是「假動作」，政治成為一切的考慮，民進黨團公然說謊自稱嚴謹程序提出反滲透法草案，但其實在2017年提出後就擱在一邊，先前因中共代理人修法遭反彈，隨後又提出反滲透法。

王育敏砲轟，高喊國家安全的民進黨，把法案當作政治算計與炒作的工具，以國家之名，行政治詐騙之實，非常不可取，強烈反對炒短線。

國民黨團總召曾銘宗表示，若「反滲透法草案」有助於捍衛中華民國主權、提升國家安全、防止敵對勢力滲透及維持社會秩序穩定，黨團全力支持。

不過，他痛批，這部影響2300萬人民權益的法律，卻沒看到行政院版本，另民進黨團又堅持跳過委員會審查，直接逕付二讀，明顯違法程序正義，呼籲民進黨勿重蹈「一例一休勞基法修惡，造成勞資雙輸」覆轍。

曾銘宗也質疑法案內容有違憲疑慮，其中「滲透來源」更是包山包海的霸王條款，幾乎囊括所有機構、團體、組織與個人，也欠缺實質救濟手段，將一切交由檢調單位調查，若調查有誤，恐讓民眾涉入無止境的纏訟困境，對人權保障有所不足。

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(中時 )