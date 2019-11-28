男星高以翔昨在大陸錄真人秀《追我吧》不幸猝逝，享年35歲，而高以翔今年8月拍好的電視《怪你過分美麗》成為他的遺作，劇組昨特別發文悼念高以翔，指高以翔雖然常說自己背大段的律師專業台詞比較慢，會拖大家後腿，不過他其實很認真，助理就會驕傲地說「我們都背好了」。

電視劇怪你過分美麗微博全文。（圖／取材自電視劇怪你過分美麗微博）

高以翔搭檔「富察皇后」秦嵐主演《怪你過分美麗》，高以翔飾演律師「莫北」，沒想到竟成高以翔遺作，劇組昨難過發文悼念高以翔，指他守時、認真、敬業、從不訴說工作辛苦、對工作都很配合，更沒有發過一次脾氣。

劇組回憶五月開拍時，大家原以為高以翔是嚴肅的人，不過當他被稱讚很帥時，高以翔還露出靦腆笑容，而儘管高以翔雖然常說自己背大段的律師專業台詞比較慢，會拖大家後腿，但他其實很認真，大段台詞總是很快能過關，助理就會驕傲地說「我們都背好了」。

高以翔對自己的表演嚴格外，私下的他則很暖心，會在片場手磨咖啡給劇組喝，193公分的他拍照時會調整站姿，配合大家的身高，如今高以翔已離開人世，劇組發文承諾「不會辜負他，讓所有人都能看到，莫北是多麼好，以翔老師是多出色」。

(中時電子報)