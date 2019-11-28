總統蔡英文日前曾在造勢晚會上表示，民進黨執政，推出旅遊補助，還有夜市消費券，帶動國內觀光經濟，台灣經濟穩定成長，今年第1季跟第3季的經濟成長率是亞洲四小龍第一。對此，韓國瑜競選辦公室副執行長孫大千列出十個經濟數據，直言「究竟是自我感覺良好還是報喜不報憂？」

國際貨幣基金（IMF）、德國ifo經濟研究院所公布的報告皆顯示，今年全球經濟前景持續黯淡，是十年來最差的一年。然而，蔡政府所公布的經濟成長卻出乎意外的好，頻提起四小龍之首以及投資大爆發。對此，孫大千發文打臉蔡英文。

孫大千提出蔡英文沒有說出來的十個經濟數據：

第一， 去年國內逾3萬家公司解散，創下近十年來的新高，較前一年大增了30.9％。

第二，今年光是前三季解散的公司就已達到3萬家，成長了31.8％，以此預估，今年解散的公司極可能升至4萬家。

第三，去年歇業的工廠逼近4千家，較前一年大幅成長45％。

第四，今年工廠歇業的情況前三季較去年同期又成長一成。

第五，今年10月出口訂單年減3.5%，為連續12個月負成長，累計前個十月出口訂單年減5.8%。

第六，今年第3季製造業的生產值較去年同期相比成長率為-7.0%。

第七，去年未滿30歲者的實質收入為39.2萬元，已經低於1998年的43.3萬元，相對收入比率跌破一，這代表青年人的收入已不如老爸年輕時。

第八，國發會的景氣燈號已連續九個月呈現「趨弱」的黃藍燈，顯示台灣經濟情勢欲振乏力。

第九，金管會公布今年前三季上市公司累計稅前淨利為1.4391兆元，比起去年同期大減了3,375億元，年衰退19%。

第十，今年11月中旬台灣放「無薪假」的企業單位已經達到43個，共計2,668人，比起上個月又增加了628人。

孫大千酸蔡英文，究竟是「自我感覺良好」？還是「報喜不報憂」呢？

(中時電子報)