針對美國總統川普簽署《2019年香港人權與民主法案》生效，香港中聯辦表示極大憤慨和最強烈譴責，直言美方作法是為「叛國禍港四人幫」及反中亂港極端勢力和暴力分子撐腰打氣。

聲明指出，近一個時期以來，美國國會和一些政客，罔顧香港五個多月來持續發生的激進暴力嚴重犯罪的事實，多次打著支持香港「人權」、「民主」的幌子，發表顛倒黑白、混淆是非的言論，先後在眾議院、參議院通過所謂「2019年香港人權與民主法案」。

聲明稱，現在美方又不顧陸方的嚴正交涉和強烈反對，悍然對該法案簽署成法。這是對香港事務和中國內政的粗暴干涉，其實質就是要搞亂香港，妄圖以香港事務牽制大陸發展，我們對美國一系列霸道行徑表示極大憤慨和最強烈譴責。

聲明強調，美國這些政治遊戲操縱者們的如意算盤，就是為「叛國禍港四人幫」及反中亂港極端勢力和暴力分子撐腰打氣，為暴力行為火上澆油，圖謀毀掉香港，其用心險惡歹毒，昭然若揭。我們要正告美方以及唯美國馬首是瞻的香港少數反對派政客，不要低估我們維護香港繁榮穩定的堅強決心，不要低估我們維護「一國兩制」的堅定意志，不要低估我們維護國家主權、安全、發展利益的能力和手段。

聲明更直言，美國當局這一系列惡劣行徑，不僅是和700多萬香港市民作對，和14億大陸人民作對，也是和世界公義、國際基本準則作對。陸方將採取有力措施予以堅決反制，一切後果必須由美方完全承擔！

聲明重申，香港是中國的香港，香港事務純屬中國內政，中國人有能力辦好香港的事情。我們將繼續堅決貫徹「一國兩制」方針，堅定支持行政長官帶領香港特區政府依法施政，堅定支持香港警方嚴正執法，堅定支持香港司法機構依法懲治暴力犯罪分子，任何企圖破壞香港繁榮穩定、阻礙大陸發展的把戲都絕不可能得逞。

(中時 )