【完整版】韓市長的麻辣問 這些問題我們憋很久了！2019.11.27《麻辣天后傳》

國民黨總統參選人韓國瑜，日前上昔日東吳文系同學利菁主持的綜藝節目，不僅上演「同學會」，更對各方麻辣提問來者不拒。藝人蘿莉塔提問，若女兒被劈腿怎麼辦？韓則表示「情」字困住世間人，所以他才會問台北市議員王世堅「問世間情為何物？」他會勸女兒「看開一點」。

韓國瑜上《中天綜合台》綜藝節目〈麻辣天后傳〉，蘿莉塔表示自己過去交的男友都是「渣男」，都讓自己被劈腿，所以想請教有兩個女兒的韓，若自己女兒哭著回家說：「爸！我被劈腿！」他會怎麼做？

韓國瑜表示，兩個女兒真的曾經問過他這種話，他就告訴女兒「這個世界上，男孩子多得不得了」，等自己年僅高中的兒子再大點，他則會提點說「這個世界女孩子多得不得了」，但是人從小到大就一個字跳不出來——情。

不僅如此，韓國瑜進一步強調，我們跟爸爸、媽媽是親情，跟同學間是友情，在座來賓在討論的則是愛情，這三個情就把大家困住一輩子；最傷人心的又往往是愛情。所以他才會問王世堅「問世間情為何物？直教人生死相許！」因為愛情就是「肌膚之親」，是貼著皮膚的、是很深切的，所以他還是會勸女兒「看開一點」。

(中時電子報)