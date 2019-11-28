高雄橋頭科學園區聯外幹道友情路今日舉辦動土典禮，昨高雄市代市長葉匡時在臉書發文，指該工程為地方主政，中央不尊重高雄市，好像爸爸補助兒子婚禮費用，最後卻自己跳下來當新郎。但內政部對葉匡時說法表示遺憾，仍堅持市民福祉優先應準時開工。

葉匡時昨在臉書發文表示，不知道中央在急什麼？這條聯外道路中央確實有補助高雄，但是是由高雄市主政並發包施工。中央希望做個開工典禮，總要等我們高雄市的議會總質詢結束以後再選個黃道吉日吧？中央卻完全不尊重高雄市，自行開工起來了。問題是，這個工程是由高雄市承辦並發包的，中央怎麼個開工法呢？

他並形容，這就好像爸爸補助兒子婚禮費用，兒子還在挑選婚禮之日，爸爸就自己跳下來當新郎，兒子真不知道該笑還是該哭

內政部上午表示，對於葉匡時在開工典禮前一晚發臉書阻擋的突兀行為，及高雄市政府無視民眾對道路開闢的期待而刻意延宕、缺席，深表遺憾，並表示政府施政不能因市長請假就停擺。

內政部表示，友情路是高雄橋頭科學園區未來主要的聯外交通動線，對於解決當地廠商物流或民眾人流的問題有相當大的助益，拓寬工程相關經費均由新市鎮開發基金支應，顯示中央積極協助高雄推動地方建設的誠意與決心。

內政部強調，高雄市政府既已完成發包作業，自應儘速擇期辦理開工事宜，以議會開議無暇辦理動土，易衍生民眾對政府的不信任，因此營建署接手辦理動土典禮，積極協助市府推動地方建設。對於高雄市政府置身事外，內政部感到遺憾。

＃橋科聯外道中央搶動土 ＃內政部 ＃葉匡時

(中時 )