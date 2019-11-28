年約30歲女子不明原因從新北市三重區正義北路某公寓9樓墜至4樓屋頂。（翻攝照片／戴上容新北傳真）

年約30歲女子不明原因從新北市三重區正義北路某公寓9樓墜至4樓屋頂，警消獲報後前往搶救，目前女子對聲音有反應，手腳身體無明顯外傷，被送往馬偕醫院診治，警方正進一步釐清確切事發原因。

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