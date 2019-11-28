三重女不明原因墜樓 送醫急救 11:442019/11/28 中時 戴上容 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 年約30歲女子不明原因從新北市三重區正義北路某公寓9樓墜至4樓屋頂。（翻攝照片／戴上容新北傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 年約30歲女子不明原因從新北市三重區正義北路某公寓9樓墜至4樓屋頂。（翻攝照片／戴上容新北傳真） 年約30歲女子不明原因從新北市三重區正義北路某公寓9樓墜至4樓屋頂，警消獲報後前往搶救，目前女子對聲音有反應，手腳身體無明顯外傷，被送往馬偕醫院診治，警方正進一步釐清確切事發原因。 ★中時電子報關心您：再給自己一次機會 自殺諮詢專線：0800-788995（24小時） 生命線：1995 張老師專線：1980 (中時 ) #原因 #女子 #三重 #外傷 #明顯外傷 也許您會感興趣 推薦閱讀 特斯拉國1自撞護欄 駕駛拋飛墜橋慘死 15:172019/11/24 社會 匪夷所思！特斯拉試駕員國1自撞 下車後才墜橋亡 15:502019/11/24 社會 試駕特斯拉自撞 獲救後墜橋亡 04:102019/11/25 地方新聞 她哭阿伯雨中招車 7台都不載！網曝可怕真相 16:122019/11/26 生活 蔡賴輔選余天 感謝三重不離不棄 21:292019/11/26 政治 傷口為何好不了？問題就在生物薄膜！ 08:002019/11/27 生活 新竹縣公告12家違法幼兒園名單 常見超收 13:122019/11/27 生活 高以翔逝世 猝死原因年奪4萬台人性命 14:572019/11/27 日常 替代役男赴三重關懷身障朋友 身障朋友樂開懷 21:482019/11/27 生活 三重日健悅 絕版65坪5房雙主臥 04:102019/11/28 產業特刊 社會熱門新聞 飆法拉利撞死超商女主管 「新莊小林哥」擁雙妻10多輛超跑 - 社會 35歲高以翔猝死 中醫觀點：陰陽離決人就會死 - 社會 庶民不准吃！ 「壽司之神」遭米其林除名 - 社會 女屋主睡衣下面全空 裝修工凍未條嘆：錢難賺！ - 社會 嫌勞斯萊斯車標不夠霸氣 土豪裝「金雞」炫耀 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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