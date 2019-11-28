台中市登寺巷平交道日前因柵欄故障，導致火車撞轎車事故，幸未釀成死傷，但駕駛轎車的林女受傷送醫。交通部長林佳龍昨晚與台鐵局長張政源、消防署副署長蕭煥章等人前往醫院探視林姓女駕駛，隨後在臉書發文表示，立體化可以減少衝突，會盡量推動。

林佳龍在臉書表示，第一時間就指示台鐵調查原因，立即對外說明，不能延遲、包庇，調閱監視器和行車記錄器，發現是台鐵平交道的號誌故障，林女才會通過平交道進而發生事故，這點要還給駕駛人公道。

林佳龍表示，台鐵已經啟動420個平交道的安全設施巡檢，如果老舊該換就換；林女也希望台鐵能提升平交道安全，如果能高架化更好，林佳龍也允諾納入評估，不過在這之前將先提升平交道的安全。

林佳龍說，只要平交道存在，火車與汽機車的衝突就存在；不只用路人，司機員也備感壓力。衝突的發生，財務損傷事小，延誤眾多乘客行程、或是生命的殞落事大，若是能立體化，就可以減少衝突，我們會盡量來推動。

22日晚間9時35分，台鐵一列自基隆開往潮州方向的149次自強號列車，在台中烏日區登寺巷平交道撞上擔任台中市消防局鳳凰志工多年、救人無數的44歲林姓女子。事後台鐵第一時間指控林女闖平交道，網友痛罵「垃圾三寶」。林女的左姓好友在臉書為她抱不平，拿出行車紀錄器證明是平交道柵欄提早升起釀禍。

台鐵24日坦承錯誤，證實是平交道故障，發現是因訊號電纜短路，柵欄本應放下卻升起，以致車子開進來軌道造成事故，第一時間已更換，另針對420處平交道巡檢，有責任的相關人員，一定會究責。

(中時 )