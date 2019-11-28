高以翔27日在錄製《追我吧》時不幸猝逝，讓外界都不敢置信，後續爆出節目高強度關卡，連奧運選手都受不了，製作單位要藝人簽生死狀等消息，引來網友砲轟，曾在大陸選秀節目擔任導師的「偶像劇教母」柴智屏，揭露錄大陸影潛規則，更自爆她也差點休克。

高以翔在錄製《追我吧》時突然暈倒休克，雖然緊急搶救並送醫，最後仍回天乏術，不少網友質疑他是錄影時間過長，加上天冷時又做劇烈運動，才會讓心臟無法負荷，砲轟節目罔顧人命，據《聯合報》報導，柴智屏揭露台陸兩地錄製綜藝節目的差異，最大不同就是製作費。

她透露陸綜1集製作費超過1千萬人民幣(約台幣4300萬)，因此人員和所需鏡頭也多，連帶錄製時間也會加長，通常台灣1天錄6到8小時就差不多了，但她在大陸曾經從中午11點錄到隔天凌晨7點，20個小時的錄製讓她差點休克，而因為製作費高，通常會錄好錄滿，有上百顆鏡頭拍攝各種角度，時間相對拉長。

而外傳高以翔這次是受好友黃景瑜之邀，降價上節目，柴智屏則表示，現在越來越多演員上陸綜，原因都是為了增加曝光度，通常拍完一部戲，上映還要等1年後，所以若要沒空窗期，就要上節目爭取曝光，因此不少節目抓住藝人這個弱點，即使不付高酬勞，也讓許多大咖明星願意配合上節目玩遊戲。

(中時電子報)