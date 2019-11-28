前行政院長賴清德（中）到台中輔選立委，隔空呼籲楊瓊瓔續任副市長，而洪慈庸（左三）則在日前不斷要求楊瓊瓔辭職。（王文吉攝）

前行政院長賴清德（左三）陪同無黨籍立委洪慈庸（右三）參拜潭水亭觀音媽廟。（王文吉攝）

台中市副市長楊瓊瓔投入台中市第三選區立委選舉，引發對手、現任立委洪慈庸不斷抨擊「帶職參選」。民進黨副總統參選人賴清德28日到助選時拋出兩全其美的方法，他建議讓洪慈庸留在立院，而楊瓊瓔副市長留在市府，好好輔佐盧市長持續推動市政。

賴清德28日到台中輔選，第一站陪同洪慈庸參拜潭水亭觀音媽廟，針對台中市區域立委選情，他坦言，洪慈庸這個選區競爭比較激烈，拜託父老鄉親，讓第一名的委員留在立法院，而副市長（楊瓊瓔）繼續留在市政府，幫助盧市長持續推動市政，這是一個兩全其美的方式，不分黨派、大家共同來為大台中努力。

賴清德表示，他今天一整天時間都在中台灣，希望幫助每一個候選人都能高票當選，讓民進黨能夠順利過半。自己非常欽佩洪慈庸，她本來是一位快樂的上班族，但因為弟弟幾年前在軍中發生不幸，照顧家人以外，也爭取弟弟的權益，並發揮小愛轉為大愛，到立法院建立軍中的制度、保障軍中的人權。

媒體問到「行政院長蘇貞昌顏面神經失調，外傳賴清德幫忙配藥」。對此賴清德表示，蘇院長有自己的醫師，剛好自己也是醫師，過去曾有治療顏面神經失調的經驗，所以提供一些經驗給他，也帶了一些營養品給蘇院長，並非外界誤解開藥給他吃。

(中時 )