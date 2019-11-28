2020總統大選「三腳督」，在11月23日禮拜六爆發陸間諜案後，一親綠最新民調搶先曝光。結果顯示，國民黨不論在總統和立委選情上，都創新低大輸民進黨，有媒體老董直言，這個結果非常不可思議，根本可以宣告選戰提前結束了！

吳子嘉在政論節目《關鍵時刻》上表示，11月23日禮拜六爆發的王立強的間諜案，可謂是一石二鳥，一邊打到香港，一邊打到台灣。這一打下來後，剛好《美麗島電子報》民調是在間諜案發生後所做的，結果發現整個國民黨選情出現駭人的大逆轉。

吳子嘉表示，先是總統的民調上，總統蔡英文以51.2%的支持度，領先國民黨總統候選人韓國瑜的23.7%和親民黨主席宋楚瑜的5.2%，蔡英文竟大贏韓國瑜28個百分點，這是不可思議的事情，可以說選舉已經結束，不用玩了。

吳子嘉更表示，在政黨票方面，民進黨支持度來到34.1%，國民黨為25.1%，民眾黨為5.3%，時代力量為5.3%，親民黨為2.5%，陸間諜案使民進黨和時代力量的不分區選情受益，國民黨和親民黨則是深受其害，親民黨更是慘到可能連政黨輔助金都拿不到了。

(中時電子報)