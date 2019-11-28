美式賣場好市多推出「黑色購物節」，不少民眾前往商場搶便宜，有名網友在臉書分享，去搶購尿布的時候，意外找到這個美翻天的音樂盒餅乾，直接買了。貼文一出，隨即有許多網友狂推，真的超好吃，帶回家後也瞬間被秒殺，且紅盒過年送禮很不錯！

日前有網友在臉書社團《Costco好市多商品經驗老實說》分享，這次好市多黑色購物節，除了買尿布之外，還買到這款眾多網友介紹的「法式捲餅音樂盒」，餅乾很好吃，而盒子美翻天又能放音樂，！

網友趁黑色購物節搶購尿布，意外找到眾網友狂推的「法式捲餅音樂盒」，直接買了。（圖／翻攝自臉書社團《Costco好市多商品經驗老實說》）

貼文曝光後，立刻引起網友熱議，「這餅乾超好吃，之前都跟代購買」、「外盒太美了，餅乾也好吃」、「這很好吃！去法國玩有買，沒有很甜，長輩都很喜歡」、「今日去大順店看到很多人拿」、「昨天也買了，紅色很美！裡面的餅乾也很好吃，是焦糖口味的脆餅，不會膩」、「拿回家，瞬間秒殺，又脆又香！」。

精緻的外盒配上音樂和香脆的餅乾，讓不少網友直喊，「美到爆炸！送禮CP值很高」、「超適合拿來當聖誕禮物」、「很美！過年送人很不錯」。

(中時電子報)