北市府顧問蔡壁如昨接受朱學恆訪問，朱指黃瀞瑩排民眾黨不分區第13名是不是要吸引肥宅，蔡沒否認說是，引發爭議。台北市長柯文哲28日表示，學姐還是國民情人，要鼓勵年輕人投票。

柯文哲今出席科技輔具評選活動，被問及黃瀞瑩排不分區立委第13名遭稱是要吸引肥宅，他指出，學姐還是國民情人，一般來講年輕人投票還是比較低，所以要鼓勵年輕人到投票所投票，還是要有一些吸票機。

由於使用「肥宅」字眼引發爭議，柯文哲表示，人家講的話，我們也沒必要去修正，我們要共融社會，容忍是自由的基礎。

因為蔡壁如在專訪時沒有當場糾正朱說法，引發外界質疑，柯文哲說，這就是台灣政治訓詁學，每天抓1、2個字追究 ，不過這是目前政治文化過猶不及，當然我們也不是說講話太隨便， 但是也不用每個字都追究到底。

柯文哲強調，比較正確的說法應該是鼓勵年輕人願意出來投票，他本來也估計明年投票率很低，會低於66％。

民進黨對此也批評物化女性，柯文哲反擊說，民進黨就是這樣，認真工作就好了，每天都在那邊搞文字獄。

此外，面對民眾黨立委蔡宜芳惹出肥皂事件到肥宅爭議，柯文哲說，因為我們這些都不是典型政治人物，進入「政治羅馬競技場」，很容易被砍到遍體鱗傷。

柯文哲說，黃瀞瑩是新聞專業人員，也有出國見過世面、擔任過北市府副發言人，有一定的實力。

(中時 )