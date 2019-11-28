國民黨副總統參選人張善政27日談到行政院長蘇貞昌身體欠安一事時表示，蘇貞昌最近比較少講話，他最近住院了，我們要有道德，不要再酸他了，如果回到行政院再說酸言酸語的話，老天有眼，會讓他很快就住回醫院去」，希望蘇院長能很快康復，康復以後恢復成正常人，能夠快點成為正常的行政院長。此話一出，遭到綠營抨擊，對此張善政今天解釋，他的重點是希望蘇貞昌不要整天酸言酸語，並無詛咒蘇貞昌的意思。

張善政表示他昨天的意思是希望蘇貞昌不要再整天酸言酸語，真正當一個做事的行政院長。因為我們常說，「人在做，天在看」。希望行政院長恰如其分，能發揮真正功能。有人說他這樣是在詛咒蘇院長，但他希望蘇貞昌身體健康，絕對沒有詛咒蘇貞昌的意思。不過如果他昨天的評論，讓蘇貞昌和其家人不舒服，他在此說聲「不好意思」，祝福蘇貞昌早日康復。

張善政也解釋，他講這些話的前提是，蘇貞昌如果再繼續酸言酸語，酸言酸語是他的重點，蘇貞昌現在已經恢復健康，希望能當做事的行政院長，當然就不會有酸言酸語的問題，自然也不會有詛咒的問題。

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(中時 )