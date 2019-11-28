兩場暴風雪今天挾帶大雪與颶風級風速襲擊美國，造成5州近30萬人無電可用，打亂數千萬人的感恩節長假旅行計畫。

法新社報導，感恩節是美國一年中交通最繁忙的日子之一，估計約有5500萬人計劃開車或搭機旅遊，美國西部與中西部的高速公路今天因為下雪關閉，另有數以百計的航班取消。

由於紐約颳起陣陣強風，梅西百貨感恩節遊行（Macy's Thanksgiving Day Parade）總有五顏六色巨大造型氣球飄浮在曼哈頓天空的活動，可能無法在明天的感恩節順利登場。

美國國家氣象局說：「美國大多數地區都出現極端的活躍天氣模式。」

讓科羅拉多州變得白茫茫一片的暴風雪，昨天在懷俄明州帶來一呎的積雪，朝著中部五大湖地區往東快速前進。

對於下雪已習以為常的明尼阿波利斯市，今年11月可能出現最大的降雪量，機場的剷雪車整夜沒有停過。

在積雪已達1呎的丹佛，機場有近500次航班取消，另有500架班機誤點，25日晚上有1000人睡在機場。

在西部，一場危險的暴風雪襲擊俄勒岡州南部與加州北部，氣象學家稱這場暴風雪是「炸彈氣旋」，形容氣壓急遽降低造成冬季風暴迅速增強的情況。

這場暴風雪降下1呎的雪量，有關當局因此封鎖道路，並警告民眾待在家中、不要外出。

氣象局專家斯皮爾德（Marc Spilde）說，美國中西部自1962年起就沒有出現過這麼強烈的暴風雪。

私人氣象預報服務公司AccuWeather資深氣象學家湯普森（Brian Thompson）說：「這場暴風雪可能會對加州多數地區帶來降雨並讓山區降雪，包括舊金山與沙加緬度等地，這些地方大多沒有受到上週降雨影響。」

氣象局說，這兩場暴風雪的威力預計將在今明兩天減弱，但還是可能打亂週末的假期旅行計畫。氣象局也警告，受到大雨影響，南加州感恩節可能出現暴洪。

根據電力供應追蹤網站poweroutages.us，這兩場暴風雪與強風已造成5州有近30萬人無電可用，包括密西根州、俄亥俄州與威斯康辛州。

惡劣的天氣與暴風雪也導致主要道路關閉，包括從俄勒岡進入加州的主要通道5號州際公路。

塞在高速公路的駕駛說，他們半夜卡在路上好幾個小時，有些人必須睡在車上過夜。

路透社報導，根據航班追蹤網站FlightAware，全美各地美東時間下午2時約有491個航班誤點，近1/3是在丹佛、芝加哥與明尼阿波利斯-聖保羅都會區。

(中央社)