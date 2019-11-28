中市1名男子與女友一大早在太平區某橋下做愛，因無法勃起，竟壓制女友以米酒空瓶插入她的陰道，造成女友受傷，事後，兩人起爭執口角大打出手，雙雙掛彩，女友報警處理。男子到案否認強制性交，辯稱是兩人搶酒瓶，他不小心拉扯戳到，女友陰道受傷是她到草叢上廁所被草刺傷，檢方依強制性交等罪將男子起訴。

起訴書指出，男子在2019年5月2日上午7時許，在台中市太平區光興隆大橋下，與女友做愛，但中途因無法勃起，竟壓制女友，以米酒空瓶插入女友陰道得逞，造成女友陰道受傷。

事後，在上午9時30分，兩人在橋下發生爭執口角，大打出手，兩人都多處擦傷掛彩，案經女子報警，警方到場，男子又口出穢言辱罵女友。男子在同年5月31日在太平區再度毆打女子，還拿走她的皮包及手機，以防報警，女子趁隙逃離並報案。

男子到案否認強制性交，辯稱兩人當時在搶酒瓶，發生衝突，拉扯很嚴重，他不小心戳到女友下體，至於女友陰部擦傷可能是她去草叢上廁所，蹲下去時被草刺到的。

檢方依醫院驗傷診斷證明及採樣鑑定報告結果，酒瓶口檢測出有女子的DNA，與女子指控相符，不採信男子說法，將男子依強制性交、傷害及公然侮辱等罪起訴。

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(中時 )