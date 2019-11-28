基隆市消防員十八般武藝，除了打火、救護勤務，還要幫忙民眾抓蛇、捕蜂，為全台縣市極少數尚未回歸農政單位縣市，27日1名盧姓消防員出勤抓蛇時，不慎遭龜殼花咬傷，送醫後幸無生命危險，對此，市府表示，相關業務最快明年委外執行。

基隆每年約有2500件捕蜂捉蛇案件，中正消防分隊盧姓、曾姓消防隊員，昨天中午獲報正濱路一間民宿廁所發現有蛇出沒，曾男手持捕蛇夾站在門外，盧男推開廁所門時，長約1公尺的龜殼花突從天降，不偏不倚掉到盧男右手，當場吃痛大喊「我被咬了！」

曾姓消防員見狀立刻將蛇夾進鐵籠內，確認咬人的蛇類是「台灣五大毒蛇」龜殼花，連忙將盧姓消防員送醫注射血清，所幸沒有生命危險，在院觀察休養中；再傳消防員遭蛇吻，讓分隊勤務頓時吃重，又引來捕蛇業務交給沒有專業裝備的消防員是否妥當討論。

市府統計，基隆去年捕蜂案件有1681件，捕蛇則有921件，今年截至10月底為止，捕蜂1124件、抓蛇830件。消防署去年統計，全台除了新竹縣市、基隆市，已有17個縣市將業務回歸農政單位，新北市更是全時段委外，讓基隆消防員好羨慕。

市府表示，配合中央政策，部分業務將由消防局移轉到產業發展處農漁管理科，明年將編列250萬元，連同爭取中央預計共有450萬元經費，順利的話，最快明年上半年就可完成委外作業。不過，深夜10點至早上8點時段仍由消防局協助。

(中時 )