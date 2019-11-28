美國德高望重的芝加哥非裔牧師兼福音歌手伊凡斯（Clay Evans）與世長辭，享耆壽94歲。

伊凡斯是人權運動人士，在金恩博士（Dr. Martin Luther King Jr.）將民權運動從美國南方擴張到其他地方時，曾表態支持他。

美聯社報導，芝加哥南區團契浸信會（Fellowship Baptist Church）牧師詹金斯（Charles Jenkins）25日在社群媒體發文宣布伊凡斯的噩耗。詹金斯是在2000年接替擔任領袖50年的伊凡斯，擔任浸信會牧師。

詹金斯讚揚伊凡斯是民間領袖與「受人信賴的顧問」，能向任何有需要的人提供建言。前市長易曼紐（Rahm Emanuel）說，芝加哥是因為伊凡斯點出問題而成為更好的城市。

曾任金恩博士司機的治喪主任李克（Spencer Leak）說，金恩博士在1960年代把人權運動帶到芝加哥時，伊凡斯是少數幾個支持這位民權領袖的非裔牧師之一。

伊凡斯任命傑西傑克遜（Jesse Jackson）為牧師，並協助他成立非營利組織推動行動（Operation PUSH），之後改名為彩虹推動聯盟（Rainbow PUSH Coalition）。

(中央社)