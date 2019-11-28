太陽花學運國賠案今天是上訴最後期限，台北市長柯文哲28日表示，市府會上訴，主要針對判決書有疑義地方澄清，不過，他的態度從頭到尾都認無是一個歷史政治事件，用法律解決有點卡。

太陽花學運警方在行政院展開驅離爆發濺血風波，有29人向台北市政府、台北市政府警察局提國賠，台北地院日前判北市警應賠償100餘萬元。

柯文哲今指出，市府決定上訴，主要還是要澄清判決書有疑義的地方，不過，他認為太陽花學運是一個歷史政治事件，用法律去解決有點卡卡的。

他說，太陽花學運當然是一個重大歷史事件，但希望盡快結束讓大家可以重新出發，這種訴訟，告來告去大家情緒都不好。

柯文哲指出，內政部長徐國勇稱要上訴，但民進黨是太陽花學運受益者，「你們要不要翻」，徐國勇也不敢講，不上訴警察就反彈了，所以如果可能的話，不管學生、警察，有沒有協商機制大家把它結束掉。

北市副市長黃珊珊補充說明，如果員警真的有錯，市府對於個別原告，我們可以不提上訴，但是如果的確沒有很直接證據，就尊重警察局直接上訴的權利。

她說，市府立場很清楚，避免一審法官可能有所謂的偏狹或專斷，如果員警有錯，該賠就賠 、該改就要改，這個上訴主要目的是希望對於員警在執勤時，比例原則的認定，對於執行規則，將來如何修正要讓員警能夠有所適從，以符合所謂法院認定的比例原則。

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(中時 )