儘管快艇「雙星」之一的里歐納德又因「輪休」缺陣，僅剩保羅喬治坐鎮，快艇仍有辦法作客贏下比賽！靠著哈瑞爾最後2.3秒的致勝補籃，快艇驚險以121比119驚險氣走地主灰熊，勇奪7連勝，目前14勝5敗，仍居西區第3位置。

打完前3節，快艇還以92比88領先地主灰熊，卻遭灰熊末節打出誇張16比4攻勢，一舉超前比分，不過快艇隨即靠著保羅喬治、路威廉斯、哈瑞爾等人火力重新追上，更靠貝弗利最後1分28秒的三分球，追成119比119平手僵局。

快艇接下來的進攻，理所當然交給喬治處理，可惜他三分出手沒進，賈邁克格林卻搶下進攻籃板，接著換成路威廉斯中距離跳投沒進，此時哈瑞爾挺身而出，直接把球在空中補進，比賽也在傑倫傑克生底線三分出手沒進當中宣告結束。

快艇兩大板凳暴徒再次發威，路威廉斯拿下24分、13助攻，補進致勝球的哈瑞爾，也有24分、10籃板，喬治22分，祖巴茲與派特生各有10分；灰熊則以瓦蘭丘納斯30分、16籃板表現最佳，克勞德與莫蘭特各拿20分，傑克生17分。

(中時電子報)