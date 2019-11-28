憲指部拍攝保防教育片，被認為影射國民黨總統參選人韓國瑜是共諜。韓競總發言人葉元之上午直斥此事非常離譜，也反映「民進黨就是把抹紅當這次選戰主軸」，從最近一連串王立強在澳洲自爆是共諜，民進黨一直把紅漆往國民黨身上潑，還假裝中立說在調查，又大量利用綠營粉絲團故意製作很多抹紅的照片，可看出民進黨栽贓抹紅，企圖用扣帽子的方式打選戰，台灣人民不會接受這種作法。

葉元之說，韓國瑜昨天雖然第一時間以幽默方式化解說是郭子乾，但他拿照片給很多人看，幾乎所有人都說是影射韓，連路人都湊過來看說「這不是韓國瑜嗎？」這種影射的目的非常明顯，若小編是綠營的網軍或小編就罷了，沒想到是國軍的粉絲團，非常離譜。民進黨以前一直說黨政軍退出媒體、軍隊要中立，沒想到出現在國軍裡利用國家出錢的自媒體，作出打擊民進黨對手的行為。

至於負責韓維安內衛的憲兵要不要清理出去？葉元之說，不需要一竿子打翻一船人，但若遇到0類似情形當然要小心，不過國軍要特別重視這個問題，因為連國軍都用這樣介入選戰，非常可怕、非常嚴重，在國外絕對不被允許，希望蔡總統能出面對這件事說話。

有關反滲法要在周五逕付二讀。葉元之說，這絕對是綠色恐怖，反滲透法是針對性非常強的法律，國民黨立院黨團要求不能貿然通過立法，行政機關須到立院說明，包括到底什麼叫反滲透？反滲透的來源是什麼？有無可能造成綠色恐怖，讓很多台商或一般人寒蟬效應或羅織罪名，這些行政機關都有義務說明清楚，且在這個時間點推出，可能無法完成立法程序，因此反滲透法可能就是一種選舉動作及策略。

他說，也有綠委私下承認反滲法可解決的問題不多，其實很多問題用國安五法就可以解決。為何現在要硬推反滲透法？這只是要給人印象，就是要搭配共諜的操作及抹紅，這就是選舉手段。

至於王立強在大陸法院審判詐騙案的影片曝光，葉元之呼籲政府及國安單位趕快去查。他說，這件事很可惜的已經變各說各話，要打擊韓國瑜的人一定說王的影片及判決書一定是造假，因為什麼證據都已牽涉到藍綠、選舉操作，大家無法理性看待。他希望國安相關單位儘速查明，還韓國瑜清白，不要選舉完了才發現王立強是個詐欺犯，這都是以前吳敦義錄音帶、黃俊英走路工的翻版；民進黨很會打選戰，但用這樣打選戰真的很不道德。

(中時 )