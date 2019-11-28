國民黨在2020大選中戰況艱困，不僅是民進黨頻頻出招，黨內吳敦義引起的「不分區之亂」更是重創各地選情，但韓黑教父、美麗島電子報董事長吳子嘉卻認為，國民黨的區域立委還沒有輸，「還有機會」。

吳子嘉在政論節目上表示，在國民黨內亂過後，國民黨這個品牌已經「爛掉了」，只要跟國民黨扯上關係都不會有好下場；只有區域立委看起來還有機會，因為它不像是不分區那樣子是比百分比的，只要贏一票就能夠獲勝！而且是一對一在選舉，個人特質會高過政黨吸引力，所以在一些比較接近的選區中，還有一搏的機會！

但話鋒一轉，吳子嘉依舊發揮韓黑本色，認為現在國民黨整體低迷的選情不僅是因為吳敦義的「不分區之亂」，韓國瑜本身也要負相當大的責任，而且說道韓的選情，直說「輸28%不可能了啦！」認為韓國瑜不要再搞怪了，每次一開口就出紕漏，不如待在家裡做菜，不要出來害立委選情。

(中時電子報)