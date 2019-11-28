針對國民黨副總統參選人張善政日前酸行政院長蘇貞昌「若再酸言酸語，老天會讓他很快住回醫院去」一番言論。蔡英文總統28日表示，總統正副候選人要謹言慎行，心存善念、口說善言，才有「善政」。

張善政日前在輔選行程時，公開批評蘇貞昌「再住回醫院去」，事後僅對媒體表示「不好意思」，外界認為張善病並沒有道歉的意思。對此蔡英文認為，選舉選到最後要更加謹言慎行，畢竟選的是正副總統，候選人要格外注意言行。從事政治的人要心存善念，口說善言，才會有「善政」。

外傳蔡英文民調領先韓國瑜超過20％，是深受共諜案影響，蔡英文表示，民調總是起起伏伏，受當時情況影響，民調設定人的議題有所不同的結果，都僅作參考。

選舉進到白熱化階段，光是十一月份，蔡英文就南下高雄四次，媒體問她是否特別關心高雄選情，蔡英文僅含蓄回答「我特別關心高雄市民」。

今天蔡英文特地南下替立委候選人劉世芳造勢，媒體問她是否要與前總統馬英九與國民黨立委黃昭順的輔選行程互別苗頭，媒體也要蔡英文自評選舉魅力，蔡英文只回應「這是我們自己評分的嗎？讓選民自己決定吧！」

共諜王立強詐欺爭議案延燒，也影響總統大選選情。蔡英文表示，全案已進入司法程序，不便對案情評論，至於王立強受審相關影片的曝光，蔡英文表示，社會已有所討論，也會受到檢視，此事就讓專業的執法人員處理。

針對美國總統川普簽署香港人權法案，蔡英文認為，至少對香港市民是一大鼓勵，讓他們感覺走在民主自由的這條路上並不孤單，畢竟民主自由人權是普世價值，全世界的民主國家都非常關注香港的問題，希望香港繼續加油。蔡英文也呼籲，香港政府正視人民對民主自由的訴求。

(中時 )