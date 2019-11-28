太陽花學運國賠案台聯前立委周倪安等14人獲賠逾百萬，台北市警察局是否上訴受矚目，台北市長柯文哲今受訪表示會上訴，希望針對判決書有疑義的地方澄清。周倪安表示，柯文哲當初跟太陽花學運站在同一陣線，踩著學生、民眾的血淚當選首都市長，如今當市長後變成維護另一邊，痛批柯文哲換了位置換腦袋，變成沒有是非觀念的人。

2014年太陽花學運期間，員警驅離佔領行政院民眾爆發濺血事件，前立委周倪安等20餘人提出國賠，台北地方法院上月30日判台北市警察局須賠償總計100餘萬元，仍可上訴，柯文哲今表態會上訴。

周倪安說，太陽花期間員警驅離佔領行政院民眾，過程中使用暴力，如果事發後完全沒有懲處，不了了之，對受傷民眾情何以堪；該司法案件走了5年多，現在卻以證據不足夠證明傷者被警察打傷，難道柯文哲忘記當初是因為踩著太陽花民眾流血、淚水而當選台北市長嗎？

同在聲援太陽花的國中理化老林明慧，遭警方打到頭破血流聲請國賠，台北地院認定警方執法過當，判北市府應國賠30萬元，北市府表示不會上訴；周倪安質疑，同樣是被警察打傷的民眾，柯文哲卻說有些學生提告，但沒有看到真的是警察打傷，所以要上訴，難道傷者到法院陳述被警察打傷會說謊嗎？

周倪安說，當初柯文哲是台大醫生，有一定的社會位階，讓人覺得可以跟藍綠不同，不料，柯現在無心市政，把市府變成政黨中心，還拉官員加入民眾黨，好像要依附柯文哲才能當官，這算行政中立嗎？非常令人失望。

(中時 )