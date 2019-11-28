高以翔錄製大陸節目《追我吧》，過程昏迷送醫急救宣告不治，對此資深藝人曹西平在臉書發文，感概高以翔才35歲，卻因為運動遊戲節目卻奪命，更直言人都已經走了，現在怪罪任何原因都不重要了。

曹西平臉書全文。（圖／曹西平的粉絲愛團臉書）

曹西平表示高以翔不僅天生條件佳，為人更是禮貌謙虛又肯學習，得知噩耗時真的讓人難以置信，但最無法接受的相信事他的雙親，必須忍著悲痛處理所有後事，但也不忘為高以翔雙親打氣，希望兩人能好好保重身體，此外更大讚高以翔在演藝圈表現很棒，絕對沒有丟兩個人的臉，因為他事真的熱愛這份工作，但人死不能復生只要祝他ㄧ路好走。

曹西平臉書全文。（圖／曹西平的粉絲愛團臉書）

此外曹西平也舉高以翔為例，感嘆為了在演藝圈要有出鏡畫面，許多人都是冒著生命危險拚命爭取機會，目標不外乎都是為了賺錢和出名，因此讓體力精神超出可負荷範圍，最後拚著拚著連命也被拚掉了，讓他感嘆：「藝人很多心酸都無法說出來的，希望能給藝人多點掌聲吧」。

(中時電子報)