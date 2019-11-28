年金改革爭議隨著大法官解釋文出爐而淡化，不過全教總今表示，釋憲文所述的由讓所有公教不敢領教，而年金破產危機不過延後10年，一砍再砍的命運似乎就在眼前。他們要求總統候選人，提出確保年金不再砍的對策，才能得到公教的支持。

全教總指出，大法官會議解釋文，明知基金危機的最大原因是政府未按照法律依精算費率進行提撥，卻對於這重大違失完全未置一詞，反將不利後果責由公教人員承擔。

不僅如此，釋憲文對於政府所負擔提撥費率的65％部分視為「恩給之範疇」，相對應的給付政府可以不發給。又對於政府補助的部分，更是「採較為寬鬆的審查標準」，意即可給可不給。

全教總表示，政府所負擔的65％提撥，本就是「雇主的義務」，不是「政府的恩給」。以私校退撫為例，政府負擔提撥費率的32.5％，而這一費用是立即進入到個人帳戶，政府不能要求減少給付。何以到了公教的「確定給付」制，就變成可以減少給付？

不僅如此，本次年改禁絕了社會所詬病的「雙薪肥貓」，但大法官解釋一方面認同限制領月退休金者再任有給職「立法者固有一定形成空間」，卻又直接宣告退休公教再任私校教職「違反平等原則」，應「立即失效」，完全沒有調整空間。

全教總認為，這樣的釋憲文等於讓所有的「雙薪肥貓」死裡逃生，不僅違反公平正義，也難被社會大眾認同。他們問各總統候選人：你認同這種「雙薪肥貓」嗎？

全教總說，大法官的解釋文，等於讓政府完全逃脫應有的責任，已經讓公教人員對年金制度失去信心；而更悲慘的是，蔡英文政府號稱的「30年不破產」，恐怕也只是空話而已。

依據年改後的最新退撫基金精算報告，公務人員基金收入由正轉負的年度為116年，基金用罄（資產歸0）的年度為131年；而教育人員基金收入由正轉負的年度為118年，基金用罄(資產歸0)的年度為129年，距今不過21年。等於這一次的年金改革只讓基金延長10年壽命，10年後還要再來一次大砍。

(中時 )