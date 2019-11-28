蔡英文與總統府秘書長陳菊、內政部長徐國勇等人特地南下參加「壽山國家自然公園管理處揭牌典禮」。（袁庭堯攝）

蔡英文總統28日南下高雄參加「壽山國家自然公園管理處揭牌典禮」，針對日前在媒體專訪中表示「蔡習會蠻誘惑的」一說，她解釋，為了兩岸和平穩定，願意去嘗試任何可能性，任何領導人都會考慮，但不會以國家主權、安全做代價。

媒體再度問及是否有「蔡習會」的可能，蔡英文解釋，她這麼說的用意是表示，為了維持兩岸和平穩定、都願意去嘗試任何可能性，但不會以國家主權、安全做代價。如果對於維持兩岸和平穩定有益處，任何領導人都會考慮。只是兩岸領導人的見面，不能在「國家安全」的問題上打折扣。

針對國民黨不分區立委候選人、退將吳斯懷仍列不分區立委名單前茅，蔡英文表示，民意對這件事情很關注，國民黨和其不分區名單上的候選人都該好好思考這個問題。在國家體制上，未來在國家安全、被滲透的可能性都持續增高的情況下，行政、立法的制度都需要做一定程度的檢查與檢討。

若吳斯懷真的以不分區立委的角色進到國會，蔡英文先自信強調「相信我們會繼續執政」，會在行政、立法面進行檢討，讓國家安全跟反滲透做得更徹底。在國會，新舊立法委員也會反應新的民意，他們也會對議事規則、內部程序或其他規範，能做一個檢討。

(中時 )