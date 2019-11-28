民進黨立委李俊俋今日上午於立法院內政委員會舉辦「反滲透法公聽會」。出席的前立委吳育昇表示，依中華民國制度，台灣地區和大陸地區是一國兩區，不是境外、不是兩國論。吳育昇認為，未來司法判決恐難認定，且其法條內容是空白授權，是不確定的法律概念，未來恐導致許多莫須有的罪名，也會引發寒蟬效應，成為栽贓法則。

今日公聽會的各政黨推薦學者專家代表當中，民進黨推薦：台北醫學大學通識中心教授張國城、健行科大企管系教授顏建發、台灣智庫教授賴怡忠、中央警察大學公共安全系教授董立文。國民黨推薦：國家政策基金會外交國防發展組顧問陳以信、國民黨中央政策會副執行長吳育昇(前立委)。時代力量推薦：台灣民主實驗室研究員宋承恩。

李俊俋表示，今日邀請的學者專家名單中，是由各政黨推薦。民進黨推薦四位，國民黨推薦兩位，時代力量推薦一位，至於親民黨則沒有推薦。

張國城表示，目前看到某些版本的「反滲透法」草案，要求國安局為登記審核的主管機關。張國城指出，目前幾乎世界各國都沒有要求國安局在平時介入處理登記審核，張國城認為此舉不宜。

吳育昇指出，「反滲透法」的立法時機及內涵都有爭議。吳育昇說，兩年前時力提出「反滲透法」草案，還被民進黨調侃。結果在選前四十幾天，民進黨忽然拋出「反滲透法」草案。吳育昇批評，一個多月後可能會有新總統、新國會產生，此時民進黨要快速通過立法是非常不負責任的。

(中時 )