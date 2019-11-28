美國總統川普28日正式簽署「香港人權與民主法案」，北京先前對此多次提出嚴正交涉，不僅要求「停止玩火」，嗆美方若一意孤行，陸方必將採取有力措施予以堅決反制。而欲達成美陸初階貿易協議的川普，先前對於簽署香港法案態度曖昧，外界認為川普先前不願替簽署初階貿易協議添加變數才未清楚表態，如今簽署成真，北京恐拖延貿易協議。

外界認為川普先前不願替簽署初階貿易協議添加變數才未清楚表態，如今香港法案成為法律，北京恐拿貿易協議開刀作為報復。

綜合外電報導，川普28日正式簽署「2019年香港人權與民主法案」（Hong Kong Human Rights and Democracy Act of 2019）與「禁止商業出口涵蓋軍用品給香港警方法案」，他在新聞稿中表示，簽署法案是出於對中國大陸國家主席習近平、大陸人民與香港人民的尊重。制定這些法案是希望大陸與香港領導人與代表能夠友好解決彼此分歧，從而為所有人帶來長期和平與繁榮。

中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪接受陸官媒新華社訪問名義表示，美國國會不顧大陸多次嚴正交涉和堅決反對通過這一法案，「粗暴干涉中國內政，嚴重違反國際法和國際關係基本準則。中國對此予以堅決反對和強烈譴責，已就此向美方表明嚴正立場」。

華爾街日報日前報導，原先應中國大陸國務院副總理劉鶴邀請本週前往北京重啟談判的美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）和財政部長梅努欽（Steven Mnuchin），因為智慧財產權、強制技術轉移與農產品採購議題未能獲得中方承諾，已經確定本週不會動身；而川普27日也表示，美陸達成貿易協議談判正處於「最後的陣痛」。

對於北京的反制作為，先前傳出北京可能採「邊打邊談」，意味將從其他議題下手，同時邊與美方談判。在談判卡關之際，川普簽署香港法案，勢必將使貿易談判更形複雜困難。

(中時電子報)