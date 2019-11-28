國民黨不滿《公民投票法》修正後，規定公投2年舉行1次，不僅與選舉脫鉤，也剝奪民眾對地方時效性議題的表達權利，台北市議會昨率先通過《台北市公民投票自治條例》修正草案，恢復公投綁大選，新北市議會國民黨團、無黨團結聯盟今共同宣布，將於明年1月臨時會提案修正《新北市公民投票自治條例》。

國民黨副主席郝龍斌今與台北市議員羅智強、游淑慧赴新北市議會，與新北市議長蔣根煌、國民黨團書記長周勝考及林金結、邱烽堯、陳明義等多位議員，共同宣布支持修改《新北市公民投票自治條例》。

「中央拆公投，地方救公投」羅智強表示，民進黨把長年掛在口中的公投神主牌，在今年6月17日拆掉，規定公投兩年才能舉行一次，並且跟大選分開，結果必然造成公投投票率下降，妨害人民直接民權民主，違反憲法府與人民創制權的精神。

郝龍斌表示，希望新北市議會也能通過公投自治條例，用地方包圍中央的方式，讓民眾真正行使直接民權，至於跟公投法母法衝突，將來如果中央立場不同，國民黨必須透過釋憲方式來彰顯立場，甚至讓公投法重新復活。

周勝考表示，公投立法是對人民保障，執政黨改為兩年一次，違背憲法對人民創制府決權保障，新北市議會國民黨團決定比照台北市議會，修改新北市公投自治條例提案修正，預計下個會期，也就是明年初提案。

(中時 )