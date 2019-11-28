◎糗！小英博士論文有444個錯字

蔡英文總統的博士論文有什麼問題？政大國關中心研究員嚴震生今天表示，他仔細看了國圖公布的蔡英文總統博士論文，發現444個錯字，而且美式英文、英式英文併用，因為這篇論文，學術界開始懷疑英國及倫敦政經學院授予博士學位有何公正性？

◎咒蘇住院？張善政：盼勿酸言酸語

國民黨副總統參選人張善政27日談到行政院長蘇貞昌身體欠安一事時表示，蘇貞昌最近比較少講話，他最近住院了，我們要有道德，不要再酸他了，如果回到行政院再說酸言酸語的話，老天有眼，會讓他很快就住回醫院去」，希望蘇院長能很快康復，康復以後恢復成正常人，能夠快點成為正常的行政院長。此話一出，遭到綠營抨擊，對此張善政今天解釋，他的重點是希望蘇貞昌不要整天酸言酸語，並無詛咒蘇貞昌的意思。

◎用學姐吸引肥宅惹議 柯這樣回應

北市府顧問蔡壁如昨接受朱學恆訪問，朱指黃瀞瑩排民眾黨不分區第13名是不是要吸引肥宅，蔡沒否認說是，引發爭議。台北市長柯文哲28日表示，學姐還是國民情人，要鼓勵年輕人投票。

◎東北季風影響 北部低溫下探15度

今（28）清晨，北部低溫下探15度，空曠地區不排除只有14度，一直到周六（30）才會稍微減弱，但周日（31）將有一波較強冷空氣南下，北部會再轉為有雨的天氣。

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(中時電子報)