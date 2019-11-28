調查局偵辦王立強「共諜」案，查出中國創新投資公司主席向心除曾斥資上億元，透過人頭在北市信義區購買冠德遠見豪宅及新北市林口區買房，目前法務部正積極透過我駐外及國際管道，取得王立強的證詞，同時不排除傳喚向心夫婦的「人頭」，釐清兩人在台金流。

據了解，法務部計畫透過國際管道，先向澳洲取得王立強的證詞，同時在近日內傳喚向心夫婦購買房產時所使用的「人頭」到庭說明，以及清查曾接觸過的政商人士名單，釐清向心夫婦在台動向。

向心夫婦向檢調供稱，夫婦倆幾乎每月來台，主要是在台尋找投資機會，妻子並順便做醫美，在台期間會晤多名商界人士外，2、3年前曾斥資上億元在北市信義區購買投資冠德遠見豪宅2戶，出租他人。

不過檢調也發現，向心所稱購買的2戶豪宅，不是登記夫妻名下，因此將調閱3戶豪宅的交易資料及權狀查證外，若購屋一事屬實，也將進一步查明購屋金流。

(中時電子報)