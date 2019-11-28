國民黨雲林縣第1、2選區立委參選人張嘉郡（前右二）、謝淑亞（前右四）交換山海農特產品，象徵山海攜手提升農漁。（許素惠攝）

國民黨雲林縣第1選區立委參選人張嘉郡（右一立者）說明農業政見。（許素惠攝）

國民黨雲林縣第2選區立委參選人謝淑亞（左一）強調要當穿針引線人，串起雲林所有的美好。（許素惠攝）

國民黨雲林縣第1、2選區立委參選人張嘉郡、謝淑亞，上午攜手推出農業政見，前者提出推動農民退休制度等7大主張，謝淑亞主張成立農業電台等8項政見，希望藉以讓農漁升級。

雙姝選在雲林縣農會發展政見，總幹事簡明欽、斗六市、斗南鎮與西螺鎮農會總幹事張喬復、張燕容、廖錦富、斗六市長林聖爵及多位農民出面力挺。

張嘉郡提出推動農民退休制度、開放外籍移工解決缺工、推動食農教育執行法、改善公糧收購制度、完善天然災害救助辦法、建立產銷制度為農民謀福、嚴格管制進口蔬果配額。

張嘉郡表示，她的目標是保護農漁民權益，未來的雲林要推動智慧農漁業，「從土地種出幸福」接軌國際，雲林的優質農漁產品出口倍增，提高農漁民收入，創造農漁業新價值，讓農漁業也能成為年輕人一生的志業，傳承故鄉的幸福。

謝淑亞提出嚴格控管進口蔬果，避免農民權益受損、催生農業專屬電視頻道、爭取設立雲林專屬農改場、爭取成立國家級現代化蔬果物流園區、推動建構農業教育院所、建構農業循環經濟示範基地、爭取輔導國際認證，打造雲林品牌、結合社區推動農業生態旅遊。

謝淑亞說，雲林有很多美好的農產及景點，就像散落各地的珍珠，如何把這些珍珠串起來，她已經準備好要當穿針引線人，把雲林的美好串成一串美麗的珍珠項鍊。

(中時 )