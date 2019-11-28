今（28）立法院長蘇嘉全將《礦業法》修正案安排在「院長協商」中的第四個議程，但有鑒於院長召集協商的時間是下午2點，且在《礦業法》之前有三個議程，是否有足夠的時間實質討論到《礦廣業法》，目前不得而知，環團呼籲政府：勿草率了事。

廣受人民重視的《礦業法》修正案前後經歷十五次的討論，跨黨派立委們努力了快三年，終於將13個修法草案版本收攏為三個要點，即「既有礦場的加強管理」、「距離聚落的安全距離」和 「原住民族權利保障」，環團籲立法院長蘇嘉全能在協商中重視此修正案，立院這會期到12／31才結束，務必讓《礦業法》在這會期順利通過。

環團同時籲立法院長蘇嘉全能於下週繼續排協商，完成二、三讀，徹底兌現民進黨政府和蔡英文總統的礦業改革承諾，不要辜負全民「礦業改革」的意志，善盡立法委員的責任，完成礦業修法，回應25萬人「礦業改革守護山林」的連署，讓民進黨口口聲聲「愛台灣」的口號有實際作為。

地球公民基金會花東山林組主任黃靖庭指出，礦業法修法從2013年民間團體倡議開始，目前草案已有共識的條文多達95條，絕非日前（18）經濟部長沈榮津所稱的各界毫無共識，在選舉前的關鍵時刻，民進黨是否能兌現改革承諾，盼完全執政且立法院過半的民進黨政府，不只將協商排入議程，更要能完成《礦業法》三讀工作。

環境權保障基金會研究員林彥廷則提到，《礦業法》修法與《水泥礦業政策環評》就像兩把政府管制礦業的倚天劍與屠龍刀，缺一不可，若落實「削減出口」與「循環經濟」兩原則，對於解決臺灣民眾關注的產業轉型爭議事件將會有非常大的改善，這大大攸關民進黨的政治誠信操守。

(中時 )