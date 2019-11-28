許志宏、陳諸讚還共同將魚拓印在宣紙紀念。（吳敏菁攝）

烏魚子和烏魚料理多采多姿。（吳敏菁攝）

「烏魚樂時節」就要在12月8日上午10點起在公會堂廣場登場了。（吳敏菁攝）

錯過了鹿港幸福小吃宴嗎？今年鹿港四季紅冬歡活動壓軸、也是最精彩的「烏魚樂時節」就要在12月8日上午10點起在公會堂廣場登場了，包括鱻來闖關趣，100百份好禮送給闖關完成的觀眾；11點30分及下午2點30分推出的「烏魚美食品嘗」，提供在地連續六年蟬連全國冠軍烏魚子及香噴噴、鮮美的烏魚米粉每場次各200份，保證好吃到會咬到舌頭！

今天暖場活動，安排好菜大PK ，鹿港鎮長許志宏和彰化縣政府秘書王錦銓，及彰化區漁會理事長陳宗義、總幹事陳諸讚扮演大廚，示範烏魚米粉料理，還邀請稻江科大餐飲系副教授吳文智大廚展示將烏魚結合法式與義式料理的創新菜色，滿樓傳香，吸引大夥都忍不住食指大動，「好想念烏魚啊！」

許志宏表示，「烏魚樂時節」和彰化區漁會合作推廣在地特產烏魚料理及美食文化，烏魚是鹿港特產，每年冬至前後，隨冷潮出現於台灣西海岸，從未失信。烏魚群集產卵洄游經台灣海峽，到達鹿港附近，正值交配前最成熟階段，魚卵和魚鰾最飽滿，稱正頭烏，捕撈烏魚也是台灣漁民300多年來重要的漁業行為。

過去日本人於1909年曾自長崎延聘烏魚子專家來鹿港教導烏魚子製作技術，設立烏魚子加工廠，催生台灣第一個漁會的產生，於民國前10年成立了鹿港漁業組合，就是為彰化區漁會的前身。

陳諸讚表示，鹿港沿海捕獲烏魚特別的肥美，一旦下產卵後，母烏魚就變瘦了，鹿港地區製作烏魚子先從母魚肚中取出魚子時會連著一塊肉，防止烏魚卵子溢出，不需用繩綁頭，成為鹿港烏魚子的地區標誌。近年各地效仿，也形成台灣烏魚子的標記。

許志宏、陳諸讚還共同將魚拓印在宣紙紀念，現場精彩的烏魚和烏魚子料理，讓人口水忍不住，加州燒烤烏魚串、日式烏魚西京燒、和風烏魚子握壽司、台式烏魚芋香米粉、洋風烏魚親子炸物、法式烏魚子炒米型麵，色香味俱全，不僅好吃，也激發想像，讓人看到了飲食文化的多采多姿。

(中時 )