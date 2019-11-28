3年在伊甸基金會董事、牧師劉民和的協助下，伊甸基金會開始有資源協助蒙恩之家。（伊甸基金會提供／林良齊台北傳真）

3年在伊甸基金會董事、牧師劉民和的協助下，伊甸基金會開始有資源協助蒙恩之家。（伊甸基金會提供／林良齊台北傳真）

位於泰北的蒙恩之家，成立16年以來，安置過上百位孤兒，多數成為孤兒的原因為家長吸毒、戰爭、入獄等，如8歲的小熊（化名），從小媽媽去世、8歲時遭父親送到蒙恩之家，沒想到父親隨後遭徵召去戰爭，一去就音訊全無，自己對自己沒有信心，但經過蒙恩之家輔導，至今已來台灣就讀大學。

成立16年以來，安置過許多孤兒，至今還有部分孤兒在協助與輔導下，就讀泰國、大陸及台灣等地的大學。

因為宗教因素，在泰北成立蒙恩之家的牧師熊恩友是華僑，他表示，泰北政治情況十分複雜，「跨條河就到緬甸」，並且有毒品、戰爭等，當地許多兒童只能流落街頭、成為孤兒。

熊恩友妻子向婉姝說，由於許多孤兒被送來時戶籍資料不齊全，甚至連姓氏也沒有，「至今有30多人的戶籍寄在夫妻名下，全部改姓熊」，自己也成了「熊媽媽」。

熊恩友說，最大的挑戰不在於經濟或物質，更困難的地方在於在「陪伴」、「心靈」，但由於他們不是社工專業，不知從可著手，所幸3年在伊甸基金會董事、牧師劉民和的協助下，伊甸基金會開始有資源協助、還有長榮大學社工系學生海外實習，指導中文、電腦課等。

向婉姝分享，8歲被爸爸送到蒙恩之家的小熊，沒想到父親隨即被徵召至戰爭，從小就對自己沒有信心，但成績保持十分優異，經過向婉姝陪伴後，目前來台灣就讀大學，今年正在就讀大三。

伊甸基金會國際事務組長李力嘉說，目前伊甸不僅關注泰北的孤兒，也與緬甸社福團體合作，希望明年就能把早療資源帶進去緬甸，協助自閉症、身心障礙童等，讓更多兒童順利成長。

(中時 )