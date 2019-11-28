澳洲洛伊國際政策研究院近期公布的《2019全球外交指數》報告表示，大陸在全球開設的外交館處的數量首次超過美國。報告說，這是大陸布局全球野心的又一證明。不過，有分析人士說，雖然大陸在亞洲和全球的國際影響力在增加，但是，大陸即使要想實現在印太地區的霸權也不容易，因為美國及其在亞洲的盟友和夥伴都在採取措施「防範」大陸的擴張野心。

從《2019全球外交指數》報告說，大陸目前在全球已經有276個外交館處，比美國外交館處的數量多了3個。報告的首席作者邦尼·布萊（Bonnie Bley）在推特上說，「中國取代美國擁有全球最大的外交網絡，與此同時，美國的外交進入邊緣期」。洛伊國際政策研究院分析，這個現象可以解讀為地緣政治實力轉移的前兆。

菲律賓政治分析專家理海達裏安（Richard Heydarian）表示，大陸要實現在印太地區的主導地位的道路要比預期的「曲折」。首先美國在印太地區的實力依然強大。他表示，首先，美國的力量以及這個力量在亞洲的持久性以及影響力被低估了。一個國家的力量不僅指的經濟力量，更是「凈力量」， 生態資源、人力資本、國民的生活水準、部署的力量、技術供給等。

海達裏安續指，儘管川普因退出《跨太平洋夥伴關系協議》飽受批評，但是，對許多亞洲國家來說，美國的可信度在提高。他指出，雖然國際上對川普的批評聲很多，比如退出《跨太平洋夥伴關系協議》，弱化美國在這個地區（印太地區的）的地位等。但是，對菲律賓等一些直接受到大陸強勢侵略性行徑的國家來說，川普現在比歐巴馬政府更可靠。

印度智庫觀察家研究基金會美國項目負責人伊尚卡爾則指，他去過印太地區的很多國家。這些國家對大陸的崛起都有擔心，主要體現在以下四個方面：即大陸的決策不透明；經濟發展中重商主義、與鄰國的領土爭端以及對在某些方面對國際準則的不尊重。

為了應對大陸的崛起，尚卡爾表示，最近幾年印度也採取相關措施。例如，2017年以來，印度加強了對印度洋海域的監控，包括美國、日本、澳洲等國的軍事合作，加強與東南亞國家的經濟融合等。伊尚卡爾還說，印度人對美國和印度的夥伴關係是持支持態度的。2017年皮尤研究中心的一份調查顯示，只有9％的印度人不喜歡美國。

(中時 )